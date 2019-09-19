Москва, , 14:41 — REGNUM Слова госсекретаря США Майка Помпео о провале системы ПВО Patriot можно скорее считать оправданием, чем объяснением, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Впрочем, довольно странно считать Patriot средством защиты промышленных объектов от массированной атаки дронов. Американские противоракетные комплексы Patriot предназначены для перехвата военных самолетов и баллистических ракет малой дальности.

Сомневаюсь, что низколетящие БЛА малых размеров вообще заметны на радарах систем ПФО. К тому же, системами ПВО до сих пор вряд ли кто-то где-либо оснащал производственные предприятия.

Не только Саудовская Аравия, но и все страны на ее примере столкнулись с новой ситуацией, требующей решения.

Та легкость, с какой были выведены производственные мощности нефтеперерабатывающий предприятий должен заставить правительства озаботиться созданием эффективной защиты от подобной угрозы в будущем.

И это касается не только нефтяной отрасли в нестабильном регионе, но и практически всех стратегически важных и потенциально опасных промышленных объектов по всему миру», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео объяснил провал Patriot при атаке дронов НПЗ в Саудовской Аравии По словам госсекретаря США, «даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают».

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