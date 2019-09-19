Бишкек, 19 сентября 2019, 14:37 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил медаль «Эрдик» («За мужество») пилоту авиакомпании «TEZ JET» Дмитрию Палашкину, который смог приземлить авиалайнер с отказавшим двигателем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Киргизстанский лидер отметил, что «для героизма прежде всего нужны внутренний дух, забота о людях и железная воля».
«Человек, обладающий такими качествами, находится среди нас. Это — пилот, командир корабля гражданской авиации Дмитрий Юрьевич Палашкин. Несмотря на то, что перестал работать мотор самолета, он с высоким мастерством посадил самолет обратно в аэропорт «Манас» и спас жизни 96 пассажиров. Какая выдержка и смелость требуется для этого — всем понятно», — подчеркнул президент.
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