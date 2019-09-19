Рим, , 14:36 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони каждый вечер просит Всевышнего в том числе и об отставке нынешнего правительства Италии, заявил он журналистам в четверг, 19 сентября, передает Adnkronos.

Досрочные выборы были бы лучшим вариантом для Италии, но по состоянию на сегодня такое развитие событий маловероятно, две получившие власти партии не хотят ее отдавать и потому не хотят проводить выборы, которые они проиграют, считает политик.

В сентябре 2019 года после распада правящей коалиции в Италии было сформировано новое большинство (и новое правительство) в действующем составе парламента — без проведения досрочных выборов.

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