Неожиданное развитие получил случай в одной из белорусских школ: по указу Александра Лукашенко была восстановлена в должности учительница, уволенная после того, как нецензурно выругалась на ученика, сделавшего ей подножку. В итоге уволили директора школы, а случай вынесен на проходящее 19 сентября совещание с руководством Белоруссии по макроэкономическим вопросам.

Минск, , 14:33 — REGNUM «И дело не в этой учительнице, а в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, когда ученик зарезал двоих? А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Внезапно он переключился на председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, сказав: «У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным».

«Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — заявил Лукашенко.

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«В телефонах сидят там, — продолжил он. — Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял».

«И было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, — уверен Лукашенко. — И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!».