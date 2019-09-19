Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой проверить помилования президента страны Саломе Зурабишвили, передает 19 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Член партии Ирма Надирашвили заявила, что по её источника в помилованиях президента присутствует коррупционная составляющая. «В ней (в коррупционной схеме — примечание ИА REGNUM) участвовал парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния», — сказала депутат. Она требует, чтобы чиновник был допрошен по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент Грузии Салмое Зурабишвили объявила мораторий на помилования осужденных лиц. Она заявила, что её парламентский секретарь не имеет никакого отношения к данному вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии ввела мораторий на помилования