Москва, , 14:37 — REGNUM Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. Участниками конвенции являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.

Каспийское море NASA

Конвенцию уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркмения.

Документом определяются и регулируются права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство.

Суверенитет каждой стороны распространяется за пределы ее сухопутной территории и внутренних вод на примыкающий морской пояс, называемый территориальными водами, равно как на его дно и недра, а также на воздушное пространство над ним.

Стороны имеют право на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и от них. С этой целью стороны пользуются свободой транзита через территории сторон транзита всеми транспортными средствами.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, подписание и ратификация Конвенции — итог кропотливой работы, которая продолжалась более 20 лет.

«Прибрежные страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона», — подчеркнул Володин.