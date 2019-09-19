Оренбург, , 14:19 — REGNUM На Донгузском полигоне Оренбургской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» военные применят способ десантирования, когда интервал между самолетами составляет менее трех километров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

В десантировании личного состава и военной техники задействуют 80 самолетов Ил-76. Выброска будет осуществляться с высоты от 600 до 3000 метров.

Переброска войск и высадка для решения боевой задачи будет осуществляться двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании. Авиационное прикрытие обеспечат истребители Су-35С.

Напомним, в ряде регионов России с 16 по 21 сентября проходят масштабные военные учения «Центр-2019». В Оренбургской области учебные военные действия развернулись на Донгузском и Тоцком полигонах.

Ранее информресурсы сообщали, что в Оренбуржье ожидается приезд президента Владимира Путина, который будет лично наблюдать за ходом учений.

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