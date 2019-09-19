Москва, , 14:14 — REGNUM Работа в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет считаться госслужбой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Поправками предусматривается отнесение службы в Федеральной службе судебных приставов к государственной службе нового вида — государственная служба в органах принудительного исполнения.

Закон регулирует правоотношения, связанные с поступлением граждан РФ на службу в органы принудительного исполнения, а также прекращением службы. Устанавливаются особенности должностей в органах принудительного исполнения, которые классифицированы по группам, а также определяются общие квалификационные требования к этим должностям. Предполагается, что должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных званий, будут подразделяться на четыре группы: должности высшего начальствующего состава, старшего начальствующего состава, среднего начальствующего состава, младшего начальствующего состава. Все должности сотрудников подлежат включению в соответствующие перечни.

Закрепляются основные права и обязанности сотрудников, а также ограничения и запреты, связанные со службой в органах принудительного исполнения, требования к служебному поведению сотрудников, обязательность служебных отношений на контрактной основе, конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей, порядок урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы.

Водятся нормы, касающиеся профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки служащих, а также регулируются вопросы рассмотрения индивидуальных служебных споров.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, предусматриваются переходные положения.