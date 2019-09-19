Кито, , 14:11 — REGNUM На этой неделе Национальная ассамблея Эквадора одобрила употребление каннабиса (марихуаны) в медицинских целях. Желающие заняться выращиванием этой культуры запросили встречи с законодателями, чтобы обозначить условия будущего бизнеса, передает канал TeleSur.

17 сентября парламент голосами 85 депутатов легализовал выращивание и использование каннабиса под контролем органов здравоохранения. На следующий день национальная ассоциация «Семьи за медицинское использование каннабиса» подала официальную заявку на встречи со спикером парламента и министрами сельского хозяйства и здравоохранения. Как пояснил координатор ассоциации Алексис Понсе, активисты хотят обсудить детали производства каннабиса и ценообразования, вопрос открытия собственных ферм.

Эквадор становится пятой страной региона, где легализовано медицинское употребление каннабиса. Также оно разрешено в Чили, Мексике, Перу и Уругвае.