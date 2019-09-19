Москва, , 14:08 — REGNUM Сведениями о появлении отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09» распоряжается Роскосмос, а не Кремль. Об этом заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отказался комментировать нежелание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина назвать причины космического инцидента. Это не тема Кремля, сказал Песков и порекомендовал обращаться в Роскосмос.

Песков также не подтвердил, доложено ли Владимиру Путину о причинах появления отверствия в космическом аппарате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что специалисты Роскосмоса разобрались в причинах появления отверстия в обшивке станции, но эти подробности раскрыты не будут. Инцидент произошел в августе 2018 года, космонавты смогли сами устранить повреждения.

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