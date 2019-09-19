Париж, , 14:08 — REGNUM Франция надеется, что второй тур президентских выборов в Тунисе, пройдет «беспристрастно». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы надеемся, что эти выборы пройдут беспристрастно и результаты не будут оспариваться», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в эфире CNEWS.

«Это очень важно для демократии Туниса, так как она была первой в арабской весне и, наконец, единственной сегодня, которая гарантирует демократический процесс», — продолжил министр иностранных дел Франции.

Известно, что второй тур может состояться 6 октября, в тот же день, что и выборы в законодательные органы, или 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд отклонил просьбу об освобождении бизнесмена и кандидата в президенты Туниса Набиля Каруи, находящегося в тюрьме и обвиняемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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