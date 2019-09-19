Киев, , 14:06 — REGNUM Переговоры по транзиту газа в формате «ЕС-Украина-Россия» могут сорваться в последнюю минуту, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, который ходит в состав украинской делегации.

«Посмотрим, состоятся ли вообще переговоры… поскольку российская сторона может продолжать настаивать на отказе Украины от выигрыша в Стокгольмском арбитраже как на предпосылке начала переговоров», — отметил Витренко.

Представитель Киева вместе с тем заявил, что Украине удалось достичь консолидированной с «нашими партнерами» (видимо, из ЕС) позиции, что такое требование является неприемлемым.

Витренко пожаловался, что ощущает себя в Брюсселе как на экзамене или на соревнованиях, хотя в Киеве «давно готовились и просчитали разные сценарии». Топ-менеджер «Нафтогаза» опасается, что в украинской госкомпании что-то могли забыть или не учесть.

ИА REGNUM напоминает, что согласно графику, сегодняшние переговоры в Брюсселе по транзиту газа пройдут в несколько этапов. Уже состоялся раунд двусторонних консультаций между Еврокомиссией и украинской делегацией, потом Еврокомиссия проведет двусторонние переговоры с российской делегацией, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак, а уже после этого начнутся трехсторонние переговоры под председательством вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Между тем, эксперты заявили, что Украина сделала ошибку, включив в состав делегации одиозных менеджеров «Нафтогаза».

»Нет большей глупости, чем оставлять тех же переговорщиков (от Киева) и надеяться, что переговоры пойдут по какому-то другому сценарию или будет достигнут позитивный для Украины результат», — заявил, в частности, экономист Юрий Гаврилечко.