Визит нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай интересен не только в контексте взаимоотношений этих двух стран или, шире, всего политического пространства региона. Почему то, как этот визит был проведен и какими событиями сопровождался, дает возможность сделать некоторые выводы о планах политической элиты Казахстана, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

По итогам переговоров, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин подписали ряд документов Akorda.kz

Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Итоговый документ по результатам визита Токаева в КНР подтвердил «отношения вечного всестороннего стратегического партнерства» между двумя странами. Но кроме «вечных заверений» этот визит оказался насыщен большим количеством вольных и невольных сигналов, вместе формирующих представление о многом из того, что обычно остается за кадром.

В современном мире, который всё глубже сползает в кризисную ситуацию, такого рода примеры становятся скорее закономерностью, чем исключением. Что же касается указанного визита, то понять его без контекста казахстанской внутренней политики невозможно. Ситуация же такова, что новому президенту Токаеву еще только предстоит выйти из тени первого президента Нурсултана Назарбаева, причем выход этот, с точки зрения многих экспертов, будет осуществляться по нескольким направлениям.

Это и модернизация общественно-политической ситуации, и либерализация внутренней политики, включая подкоп под монополию правящей партии. На этом фоне условное «западничество» Назарбаева или ориентированность на Китай Токаева создает перспективу, в которой Казахстан окажется не связан никакими «вечными» соглашениями ни с Москвой, ни с Пекином, а будет лавировать, повышая свои ставки в глобальной политической игре.

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