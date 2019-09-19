В связи с намеченным на 31 октября выходом Великобритании из Евросоюза, польские власти обратились ко всем проживающим на Британских островах полякам с напоминанием о необходимости получения вида на жительство. Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 14:03 — REGNUM Те граждане Польши, которые хотят и после «Брексита» постоянно проживать в Британии, должны обратиться в соответствующие органы местной власти за получением статуса постоянно проживающих в этой стране.

Польские дипломаты проводят разъяснительную работу с польской диаспорой.

«Мы хотим убедиться, что поляки должным образом информированы и могут принимать решения, которые будут соответствовать их воле. Мы информируем поляков о необходимости получения в первую очередь польского паспорта в качестве проездного документа и, конечно же, о том, как должна выглядеть процедура получения соответствующих документов для оформления постоянного жительства на британских островах», — сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Эва Сувара.

По сообщению польских дипломатов, в настоящий момент 240 тысяч проживающих в Британии поляков (27% от их общего числа) уже подали соответствующие заявления.

При этом в Польше постоянно раздаются тревожные заявления о нехватке рабочих рук и потере лучших кадров, а лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский недавно призывал всех поляков, живущих за рубежом, к возвращению на родину.