19 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Активизация ассиметричной войны Ирана напрямую связана с заключением соглашения о стратегическом партнёрстве с Китаем. Альянсу США, Израиля и Саудовской Аравии дали понять, что продолжение кампании «максимального давления» на Тегеран и его союзников может привести к весьма значительным издержкам.

Владимир Васильев, , 15:18 — REGNUM Атака на два ключевых объекта нефтяной инфраструктуры государственной компании Saudi Aramco была проведена ранним утром 14 сентября 2019 года. Под удар попали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абкейке и самое большое в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хурайс.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Точная оценка нанесённого ущерба пока не проведена. Однако общеизвестные цифры говорят сами за себя. Завод в Абкейке выполнял очень важную функцию — приводил добываемую нефть к единому стандарту Arab Light. Его суточная мощность составляла 5 миллионов баррелей.

По официальным данным, Эр-Рияд отправляет на экспорт около 7 миллионов баррелей нефти в сутки, всего добывает 10,5 миллионов баррелей. Соответственно, экспорт нефти из королевства из-за остановки завода должен упасть на 5 миллионов баррелей в сутки, если не принимать во внимание накопленные запасы.

Пожар на НПЗ в Абкайке Цитата из видео YouTube

Кроме того, получила повреждения инфраструктура нефтяных полей месторождения Хурайс. А данное месторождение даёт около 50% саудовской нефти.

В связи с данным инцидентом, скорее всего, будет отложен выход на IPO Saudi Aramco. По данным американского издания The Wall Street Journal, капитализация компании может снизиться на 300 миллиардов долларов. Существует риск повторения атак на нефтяную инфраструктуру компании. И нет никаких гарантий, что данные атаки можно будет предотвратить.

Ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы и сделали по этому поводу официальное заявление. Они рассказали, что атаки были осуществлены 10 беспилотниками в сотрудничестве с людьми внутри королевства. Хуситы также охарактеризовали данные действия как своё право ответить на авиаудары Саудовской Аравии по их территории, в том числе по гражданским лицам.

Соединённые Штаты обвинили в причастности к атакам Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран «начал беспрецедентную атаку на мировое снабжение энергетическими ресурсами». Королевство Саудовской Аравии пока не назвало виновников атаки. МИД Ирана назвал ложью заявления США о том, что за атаками на Саудовскую Аравию якобы стоит Тегеран.

Майк Помпео Gage Skidmore

Катарский телеканал «Аль-Джазира» 16 сентября провёл подробный анализ сложившейся ситуации. В рамках этого исследования прозвучало интересное мнение. Его высказал Эрвин ван Вин, старший научный сотрудник отдела по исследованию конфликтов Нидерландского института международных отношений Клинендал (Netherlands Institute of International Relations Clingendael).

«Мы наблюдали значительную эскалацию одобренных США израильских авиаударов по Ливану, Ираку и Сирии», — сказал он, имея в виду серию нападений в течение последних месяцев на поддерживаемые Ираном силы в трех странах. По мнению Эрвина ван Вина, Иран может противостоять им только асимметрично, и это был ответ США в духе «отзовите вашу атакующую собаку».

«Аль-Джазира» также напоминает, что ранее президент Ирана Хасан Рухани предупредил о том, что если кампания «максимального давления» США приведет к снижению экспорта иранской нефти до нуля, «то нефть из Персидского залива экспортироваться не будет». По некоторым оценкам, в июле 2019 года Тегерану удалось продавать всего лишь по 100 000 баррелей нефти в сутки, что составляет примерно одну десятую от объёма экспорта, на который был рассчитан годовой бюджет правительства.

Получается, что удар по объектам критической инфраструктуры нефтяной промышленности Саудовской Аравии практически повторяет это предупреждение.

В анализе «Аль-Джазиры» излагаются различные мнения по поводу авторства атаки. Называют и иракское шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», как и хуситы поддерживаемое Ираном, и даже непосредственно иранский Корпус стражей Исламской революции.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

Прямое участие Тегерана в такой операции Эрвин ван Вин исключает, т. к. эти действия не согласуются со стратегией региональной безопасности Тегерана по косвенному и асимметричному взаимодействию с условно превосходящими противниками при сохранении оптимального «правдоподобного отрицания».

Однако есть один важнейший фактор, который не отражён в анализе «Аль-Джазиры». Сложившуюся ситуацию надо рассматривать под более широким углом, стратегически. Даже если предположить, что Иран действовал руками своих союзников в Йемене или Ираке, он вряд ли пошёл бы на такое резкое обострение обстановки в регионе, не обезопасив свой тыл, свою экономику.

В этом контексте надо обратить внимание на визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа к своему китайскому коллеге Ван И в конце августа 2019 года, чтобы представить дорожную карту для всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнёрстве между Китаем и Ираном, подписанного в 2016 году. В ходе встречи стороны подписали обновлённый документ. Сделка заключена на 25 лет.

Издание Petroleum Economist уже назвало её ошеломительной: она может ознаменовать сейсмический сдвиг в мировом секторе углеводородов. Китайский бизнес получает значительные привилегии в тендерах на освоение иранских нефтегазовых месторождений, а также тендерах в сфере нефтехимии. КНР, в свою очередь, инвестирует в Иран как минимум 400 миллиардов долларов.

Юань 23yy.com

Центральным элементом нового соглашения является то, что Китай вкладывает 280 миллиардов долларов в развитие нефтегазового и нефтехимического секторов Ирана. Эта сумма может быть предварительно выделена уже в первый пятилетний период сделки, дополнительные суммы будут доступны в каждом последующем пятилетнем периоде при условии согласия обеих сторон.

В модернизацию транспортной и производственной инфраструктуры Ирана будут вложены ещё 120 миллиардов инвестиций, которые могут быть доступны уже в первую пятилетку, дополнительные средства могут быть добавлены в каждый последующий пятилетний период, если обе стороны договорятся.

Petroleum Economist также обращает внимание на тот факт, что сделка включает нахождение до 5000 китайских сотрудников безопасности на местах в Иране для защиты китайских проектов. Кроме того, будет выделен дополнительный персонал и материальные средства для защиты транзита нефти, газа и поставок продукции нефтехимии из Ирана в Китай, в том числе через Персидский залив.

Следует подчеркнуть, что ситуация с атаками на критическую инфраструктуру Саудовской Аравии серьёзно подрывает авторитет Соединённых Штатов Америки как мирового гегемона и гаранта безопасности своих союзников. Маловероятно, что США решатся воздействовать на Иран военными средствами, потому что их базы на Ближнем Востоке находятся в радиусе досягаемости иранских ракет.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, прямое военное противостояние между Ираном и США может переместиться и на американский континент, так как в Латинской Америке находится достаточное количество «спящих» группировок иранских прокси.

Горящий американский флаг Marines.mil

Таким образом, активизация ассиметричной войны Ирана напрямую связана с заключением соглашения о стратегическом партнёрстве с Китаем. Альянсу США, Израиля и Саудовской Аравии дали понять, что продолжение кампании «максимального давления» на Тегеран и его союзников может привести к весьма значительным издержкам.

Как здесь не вспомнить китайский трактат «Искусство войны»: «Никогда ещё не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Если ведут войну и победа затягивается — оружие притупляется и острия обламываются».