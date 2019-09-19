Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетит Уральский государственный экономический университет. Это может произойти на следующей неделе, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Также она встретилась с ректором УрГЭУ-СИНХа Яковом Силиным. И он объяснил ей, что студент, которого, по данным СМИ, собирались отчислить, является сиротой, и поэтому руководство вуза его опекает.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, студент оказался под угрозой отчисления после того, как представители руководства узнали, чем он занимается в социальных сетях. Позднее в вузе отметили, что отчислять его не планируется. Тем не менее некоторые жители Екатеринбурга собирают подписи за отставку Силина.

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