Москва, , 13:59 — REGNUM Уже сегодня, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин после рабочей поездки в Ижевск отправится в Оренбургскую область, где посетит командно-штабные учения «Центр-2019». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Сегодня же президент перелетит в Оренбург, где он переночует и завтра он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в Оренбурге российский лидер проведёт встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Напомним, сегодня, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Удмуртии. В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности — Дню оружейника, — глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

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Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» стартовали 16 сентября и продлятся до 21 сентября. Всего в манёврах задействованы около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. В учениях принимают участие военнослужащие Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, а также Китая и Пакистана.

Манёвры проходят на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.