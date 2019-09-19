Москва, , 13:55 — REGNUM Отказ украинских представителей подписать «формулу Штайнмайера» не соответствует прежним договоренностям и подтверждает правоту позиции России: саммиту в нормандском формате должна предшествовать подготовительная работа. Об этом заявил 19 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о позиции президента Владимира Путина, который не считает результативной встречу ради встречи и говорит о необходимости большой подготовительной работы. Такая работа «встречается с трудностями», например, возникают вопросы о понимании сторонами договоренностей, отметил Песков.

Выдвижение Киевом условий для подписания документа, известного как «формула Штайнмайера», является новой позицией для стран, которые ранее соглашались с этим предложением, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «формула Штайнмайера» оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений. На встрече Контактной группы в Минске 18 сентября представители Украины отказались подписать этот документ.

Читайте также: Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера» и сорвал разведение сил

Читайте ранее в этом сюжете: «Слуга народа»: «Мы ищем для Донбасса формулу Зеленского»