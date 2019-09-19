Сеул, , 13:58 — REGNUM 19 сентября министр обороны Японии Таро Коно изъявил желание встретиться с южнокорейским коллегой Чон Гён Ду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, данное заявление министр обороны сделал 18 сентября во время интервью японской государственно-общественной телерадиокомпании NHK.

Однако представители министерства обороны Южной Кореи сообщают, что официального предложения о встрече от японской стороны не поступало.

Известно, что бывший министр иностранных дел Японии занял пост министра обороны 11 сентября. Таро Коно сменил на этом посту Такэси Иваю, проработавшего министром обороны Японии около года.