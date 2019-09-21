Граждане Украины, которые едут на заработки в Польшу, значительно повысили свои пожелания к работе, как ясно из отчета Институт восточноевропейских исследований Варшавского университета и компании ELS S.A. О том, как за считанные годы изменились ожидания украинцев на польском рынке труда, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава, , 13:38 — REGNUM Так, если в прошлом году наибольшая часть украинских гастарбайтеров (40%) в Польше рассчитывала на самую низкую оплату труда, то уже в текущем году таковых стало лишь 6%. Речь идет про 9−11 злотых в час (ок. 150−180 руб). В следующей группе, с зарплатой 13−15 злотых (ок. 200−250 руб), желающих в этом году стало вдвое больше (таковых 33%), а в группе с доходов 15−20 злотых (ок. 250−330 руб) — втрое (19%).

При этом сама работа в Польше стала гораздо чаще восприниматься украинцами как нечто само собой разумеющееся, что объяснимо: в прошлом году две трети украинцев работали в Польше впервые, а в нынешнем — уже менее половины. Оставаться в Польше тоже стали на более долгий срок, уже не на максимум 3 месяца, как большинство в том году, а на три-шесть, как в текущем. Остаться в Польше навсегда тоже стали хотеть чаще — не в пятой части случаев, а в трети. Какие выводы были сделаны на основании полученных данных о деятельности Петра Порошенко и о вызовах в адрес его преемника?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша повышает ставки в борьбе с Киевом за граждан Украины».