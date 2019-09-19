Ереван, , 16:43 — REGNUM Решение по вопросу отставки главы Конституционного суда (КС) Грайра Товмасян будет вынесено постоянной комиссией парламента Армении по государственно-правовым вопросам. Об этом написал 19 сентября спикер Национального собрания Арарат Мирзоян на своей странице в Facebook.

«Проект решения Парламента об обращении в Конституционный суд по прекращению полномочий Грайра Товмасяна, представленный фракцией «Мой шаг», направлен для вынесения заключения в Постоянную комиссию Национального собрания по государственно-правовым вопросам», — написал Арарат Мирзоян.

Напомним, 16 сентября Арарат Мирзоян заявил, что парламент республики должен выразить свою позицию по поводу ситуации, сложившейся в Конституционном суде, в частности о решении КС по делу Кочаряна.