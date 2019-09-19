Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 19 сентября 2019, 14:00 — REGNUM Следующий выпуск слушайте в 16:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Антисоветские «гулянья» на польских «праздниках наоборот»: Радио REGNUM