Киев, , 13:42 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают трехсторонние переговоры по газовым вопросам в формате «Украина — ЕС — Россия», которые состоятся сегодня, 19 сентября, и начнутся в 14:30 по европейскому времени.

В частности, политолог Юрий Гаврилечко обращает внимание, что в состав украинской делегации входят топ-менеджеры «Нафтогаза Украины», которые все последние годы вели войну с Газпромом, а сейчас попробуют договориться.

«Люди, которые пять лет не смогли ни с кем ни о чем договориться, не должны и близко быть допущены к следующим раундам переговоров. Потому что нет большей глупости, чем делать то же самое, надеясь на результат… В данном случае нет большей глупости, чем оставлять тех же переговорщиков (от Киева) и надеяться, что переговоры пойдут по какому-то другому сценарию или будет достигнут позитивный для Украины результат», — заявил эксперт в эфире «Первого козацкого».

«Эти граждане кроме как передавать незаработанные деньги в Америку, потому что премию то передали, но Украина ни копейки от Газпрома не получила. И вопрос, какие миллиарды кто с кого взыщет — это вопрос летающих в небе слонов, это невозможно», — добавил Гаврилечко.

ИА REGNUM отмечает, что возглавляют украинскую делегацию на переговорах в Брюсселе министр энергетики Алексей Оржель и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Накануне Оржель заявил журналистам, что украинская сторона рассчитывает согласовать новый долгосрочный контракт по транзиту российского газа на 10-летний период, при этом объем транзита должен составить как минимум 60 млрд кубометров топлива ежегодно.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев угодил в скандал, когда стало известно, что он перевел премию за «победу над Газпромом» своим родственникам в США.