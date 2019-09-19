Москва, , 13:42 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать предложение уполномоченногопозащитеправпредпринимателейБориса Титова создать чёрный список судей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев по этой теме», — подчеркнул Песков.

Напомним, о намерении создать чёрный список судей, которые допускают существенные нарушения в выносимых решениях, бизнес-омбудсмен Борис Титова сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, список будет составляться на основе анализа судебных решений, которые будет оценивать специально созданная комиссия.