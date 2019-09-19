Москва, , 13:39 — REGNUM Высшее руководство страны не может вмешаться в ситуацию с актером Павлом Устиновым, приговоренным к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия к полицейскому. Об этом заявил 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя резонансное дело, отметил, что президент не может вмешаться в ситуацию. Она развивается в русле закона.

На глава государства, ни сотрудники его администрации не могут комментировать судебное решение или пытаться влиять на него, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированного митинга 3 августа. Полицейский, по данным обвинения, получил вывих плеча, тогда как сам Устинов не признает вину и заявляет, что случайно оказался среди протестующих.

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