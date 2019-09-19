Керсти Кальюлайд от имени Евросоюза заявляет, что там устали от Украины, — в России же, в свою очередь, устали от Эстонии с её провинциальным «евроатлантизмом», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 сентября, комментируя высказывания президента Эстонии.

Таллин, , 13:37 — REGNUM Как сообщалось ранее, Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе «устали от Украины» потому, что украинские политики не следуют советам западных партнеров. В последние годы Украина не становится «менее коррумпированной», а ее экономика — «менее олигархической», полагает президент Эстонии.

«Смотрите, как Кальюлайд нравится говорить от имени Европейского союза, и не просто говорить, а назидательно поучать, «строить»! Похоже, что после встречи с Владимиром Путиным у нее появилась какая-то мания величия: гражданкой ЕС она была и раньше, но так не «вещала». Непонятно, правда, кто её уполномочил говорить от имени Евросоюза.

Есть тут и другой аспект: перед встречей в «нормандском формате» эстонский политик (президентом в нашем понимании её странно было бы называть, полномочий-то никаких нет) нам как бы немного подыгрывает. Но, надеюсь, умные политики у нас на всё это не поведутся — ни на «особый» для всех, кто на востоке, статус Эстонии как члена ЕС, ни на «подыгрывание».

На Таллине, так же как и на Риге и Вильнюсе, лежит особая вина за развитие ситуации на Украине в 2013—2019 годах. Именно прибалты помогали украинским радикалам усиливать их шовинистическую политику в сфере образования, культуры, навязывания исторического беспамятства, организовывать различного рода политические криминальные провокации.

Одним словом, устали мы, в России, от Эстонии с её «евроатлантизмом» и провинциальностью. Только наверху ещё остались некоторые симпатизанты Таллина. Но их время кончается», — отметил Михаил Демурин.