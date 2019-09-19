Цхинвал, , 13:36 — REGNUM 18 сентября Глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев провел оперативное совещание с руководящим составом органов внутренних дел, на котором указал на необходимость поднять служебную дисциплину и ответственность на всех уровнях ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

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Министр поручил в ближайшие сроки провести активную воспитательную работу среди сотрудников, довести до личного состава инструкции по мерам безопасности при обращении с табельным огнестрельным оружием, систематически проверять уровень этих знаний. «Буду строго наказывать нарушителей служебной дисциплины», — заявил Наниев.

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