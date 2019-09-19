Мурманск, , 13:28 — REGNUM В правительстве Мурманской области продолжаются кадровые перестановки — с понедельника свою должность оставит министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов. Об этом со ссылкой на источники в областном правительстве сообщили местные СМИ.

Иванов ушел в тень сразу после того, как на пот врио губернатора был назначен Андрей Чибис, а спустя некоторое время и вовсе ушел в длительный отпуск. За время его отпуска мурманские власти организовали нашумевший проект «Наша рыба», призванный обеспечить жителей Заполярья рыбой по сниженным ценам.

Напомним, первым Андрей Чибис, вступив в должность врио губернатора, уволил министра здравоохранения. Затем последовал еще ряд кадровых решений. Своей должности лишились в том числе заместители губернатора — Инна Погребняк и Анатолий Векшин.

Как сообщало ИА REGNUM, одержавший убедительную победу на губернаторских выборах Андрей Чибисанонсировал перезагрузку в своей команде и намекнул, что пригласит на работу людей из других регионов.