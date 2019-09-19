Рим, , 13:23 — REGNUM Евросоюзу нужен «автоматический механизм по принятию мигрантов», которые могли бы прибывать на Мальту и в Италию, а потом «перераспределяться» в другие страны ЕС, заявил на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте президент Франции Эммануэль Макрон, передает информагентство ANSA в четверг, 19 сентября.

Эммануэль Макрон и Джузеппе Конте Facebook.com/GiuseppeConte64

18 сентября Макрон посетил Италию с однодневным визитом и провел встречи с Конте и президентом страны Серджо Маттареллой. Основной темой бесед была нелегальная миграция.

Лидеры ведущих стран ЕС и руководители Еврокомиссии в сентябре неоднократно выступали с заявлениями о необходимости пересмотреть нынешние правила Евросоюза в части принятия мигрантов, вероятно, новые правила будут разработаны уже после начала работы нового состава Еврокомиссии (вступает в должность 1 ноября).

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