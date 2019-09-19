Россия должна не только достичь военного паритета с НАТО, но и выстроить устойчивую систему, которая обеспечит иммунитет от «политического превосходства» Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 сентября, комментируя высказывания главы Объединённого комитета начальников штабов США.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Как сообщалось ранее, генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном отношении. Россия является конкурентом НАТО, преимущество альянса над РФ сократилось, считает генерал.

«Потеря НАТО военного превосходства над Россией стала бы, по крайней мере, минимальной гарантией стабилизации обстановки в мире, выживания нашей планеты. Несмотря на то, что по данному поводу говорит председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, у меня нет уверенности, что это полностью соответствует действительности. Абсолютного баланса сил, думаю, мы ещё не достигли, но Россия должна приложить все силы для того, чтобы его достичь.

Наша страна утратила военный паритет с США в силу преступной деятельности Михаила Горбачёва и наличия в СССР такой политической системы, при которой политика государства определялась узкой группой правителей на самом верху партийно-государственной пирамиды. Это очень серьёзный урок для нынешнего государственного строительства. Вновь выстроить систему, при которой со сменой лидера может в корне поменяться политика, было бы безумием. Нужна политически и культурно устойчивая система, которая обеспечит иммунитет России от «политического превосходства» Запада, от его политической и цивилизационной агрессии.

Но вернёмся к военной агрессии. По крайней мере, от безнаказанной внешней агрессии наша родина, надеюсь, гарантирована. Это сдержит тех, кто хотел бы вернуть её в состояние «подконтрольной территории», коей она была в 1990-е. Этого, однако, мало. Натовские генералы во главе с американцами будут делать всё, чтобы вернуть себе полное военное превосходство над нашей страной. Удерживание равновесия будет стоить определённых жертв. Но это тот необходимый вклад в суверенное будущее, без которого все остальные усилия по развитию страны теряют смысл.

Либо мы вновь отстраиваем нашу родину для себя, а не в качестве западного придатка, причём именно для себя, для народа, а не для прозападно настроенной кучки нуворишей — либо не стоит и отстраивать», — отметил Михаил Демурин.