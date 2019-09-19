Алжир, , 16:48 — REGNUM Сотрудники полиции Алжира в среду, 18 сентября, арестовали Фодиля Бумалу, известного оппозиционера. Об этом 19 сентября передает агентство Reuters со ссылкой на информацию от адвоката Бумалы.

Причина ареста активиста, ранее принимавшего участие в акциях протеста, пока не сообщаются.

Напомним, ранее в стране были задержаны три активиста из оппозиции, Лахдар Бурага, Карим Табу и Самир Беларби, которые, по словам их адвокатов, подозреваются в «способствовании ослаблению боевого духа армии».

Напомним, протесты в Алжире («Революция улыбок») начались в феврале 2019 года в разных городах страны против выдвижения кандидатуры 82-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики на пятый срок.