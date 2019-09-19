Киев, 19 сентября 2019, 13:04 — REGNUM На Украине ввод рынка земли будет отложен, если правительство не разработает механизм «компенсации по кредитным ставкам» для малых и средних фермерских хозяйств. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, мелкие и средние фермеры должны получить доступ к таким же дешевым кредитным ресурсам, как и крупные агрохолдинги.
Премьер-министр рассчитывает, что летом-осенью 2020 года правительство и Нацбанк снизят ставку кредитования в гривне до «11−12% в доступных банках».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать или продавать землю «смогут только украинские граждане и украинские компании». Он назвал «бредом» заявления о том, что украинскую землю вывезут вагонами или скупят китайцы с арабами.