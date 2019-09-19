Киев, , 13:04 — REGNUM На Украине ввод рынка земли будет отложен, если правительство не разработает механизм «компенсации по кредитным ставкам» для малых и средних фермерских хозяйств. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, мелкие и средние фермеры должны получить доступ к таким же дешевым кредитным ресурсам, как и крупные агрохолдинги.

«Если эти инструменты не заработают, рынок земли, конечно, не может быть запущен. За этот год мы должны сделать две вещи: первое — дать возможность покупать землю, второе — дать финансовый ресурс средним и малым хозяйствам, чтобы они могли это реализовать. Если этого не сделать, необходимого эффекта для экономического роста мы не сможем достичь», — рассказал Гончарук.

Премьер-министр рассчитывает, что летом-осенью 2020 года правительство и Нацбанк снизят ставку кредитования в гривне до «11−12% в доступных банках».

«Мы рассчитываем, что в результат запуска рынка земли украинская экономика будет дополнительно расти на 2%… Понятно, что иностранные компании или крупные холдинги имеют более дешевые ресурсы… Для этого мы уже работаем с Национальным банком. Только в начале работы с нашим правительством Нацбанк снизил ставку рефинансирования на 0,5% и в следующий раз, мы очень надеемся, он продолжит ту же логику действий», — сказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать или продавать землю «смогут только украинские граждане и украинские компании». Он назвал «бредом» заявления о том, что украинскую землю вывезут вагонами или скупят китайцы с арабами.