Ереван, , 13:05 — REGNUM Масштабная военная мобилизация пройдет в Армении с 24 сентября по 5 октября. Об этом 19 сентября на заседании правительства заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

«У нас не было такой масштабной мобилизации, но я хотел бы подчеркнуть, что такая численность соответствует нашим международным обязательствам», — заявил Тоноян.

По словам министра, целью мобилизации является оценка состояния армии Армении. Последняя мобилизация вооруженных сил республики проводилась в 2018 году и поэтому оценить нынешнее состояние армии практически невозможно.

Тоноян отметил, что в военных сборах также примут участие резервисты. 4% солдат будут задействованы в мобилизации на 3−5 дней, остальные будут призваны на 1 день.