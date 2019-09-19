Ташкент, , 12:58 — REGNUM Тулкин Абдусаттаров возглавил агентство интеллектуальной собственности Узбекистана, сообщили в министерстве юстиции республики со ссылкой на соответствующий указ президента Шавката Мирзиёева.

Кроме того, Абдусаттаров по совместительству займет должность заместителя министра юстиции. Ранее он возглавлял комитет Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана по борьбе с коррупцией и судебным делам.

Тулкин Абдусаттаров родился в 1978 году в Джизакской области УзССР. В 1999 году он окончил Самаркандский государственный университет, а в 2003 году — университет мировой экономики и дипломатии. Кроме того, в 2007 году Абдусаттаров стал выпускником Национального университета Узбекистана.

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