Джакарта, , 12:55 — REGNUM Индонезия проведет форум по внешней политике и глобальному здравоохранению (FPGH Forum) в 2020 году, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что глобальный форум по внешней политике и здравоохранению был создан в 2006 году министерствами иностранных дел Индонезии, Норвегии, Франции, Таиланда, Бразилии, ЮАР и Сенегала, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между внешней политикой и политикой в сфере здравоохранения. Форум позволяет правительствам этих стран действовать сообща, чтобы привлечь больше внимания к службам здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Ирана заявили, что было определено 14 новых направлений сотрудничества с Индонезией.

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