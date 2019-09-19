Киев, , 12:47 — REGNUM На Украине есть рынок земли, но он теневой и не защищает право собственности. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«И в Украине есть рынок земли. Просто он серый, теневой. Человек, который на самом деле хочет купить землю, использует юридические механизмы, которые не имеют ничего общего с защитой права собственности. На этом манипулируют те, кто хочет на этом нажиться», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что правительство планирует ввести рынок земли с 1 октября 2020 года. Гончарук пояснил, что кабмин принял решение перенести ввод рынка земли после консультаций с фермерами.

«Мы открываем рынок земли не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Откровенно скажу мы думали это сделать с 1 июля следующего года… Сейчас модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка земли с 1 октября следующего года. Купить украинскую землю сможет только украинский гражданин или украинская компания. Чтобы мы четко понимали, что собственник находится в украинской юрисдикции», — добавил Гончарук.

Премьер считает, что ввод рынка земли также простимулирует рост внутреннего валового продукта Украины.

«Задача нашего правительства — обеспечить экономический рост. Нам нужно, чтобы наша страна была успешной, нам нужно расти на 5−7% в год. Для того чтобы расти 5−7% в год, нам очень нужно снять все те советские ограничения, которые у нас сейчас существуют, в частности ограничения на легальную, честную продажу земли», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года на Украине введен мораторий на продажу земель с/х назначения. С 2002-го запрет начал действовать как временная мера — для создания инфраструктуры рынка земли. Последний раз мораторий на ввод рынка земель с/х назначения продлил предыдущий парламент, соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко в феврале 2019 года.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября. В свою очередь премьер-министр Гончарук пообещалв середине 2020 года запустить рынок сельскохозяйственной земли.