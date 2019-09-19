Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Для получения жилья многодетным семьям в Казахстане необходимо встать в очередь в соответствии с законодательством. Об этом 19 сентября заявил глава управления по делам общественного развития Нур-Султана Талгат Рахманберди, сообщает издание «Власть».

Глава управления прокомментировал митинг многодетных матерей в Нур-Султане, которые потребовали решить их жилищные вопросы. Рахманберди сказал, что многодетные матери не уведомляли администрацию города о предстоящих протестных акциях, поэтому сегодняшнее мероприятие является незаконным.

«Многие женщины требуют решения вопросов жилья, даже не стоя в очереди на жилье», — сказал Рахманберди. Он также рассказал о мероприятиях мэрии, связанных с реализацией социальных программ.

Напомним, 19 сентября несколько десятков многодетных матерей вышли на площадь возле администрации президента в Нур-Султане, потребовав решения жилищных проблем.

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