Киев, , 12:43 — REGNUM Задача Украины — найти оптимальную модель рынка земли, чтобы от его ввода выиграли простые украинцы. Об этом 19 сентября в Киеве на конференции: «Эффективное управление земельными ресурсами» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Список стран, где нет рынка земли, всем известен — это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго и Украина. Поздравляю. Израиль — хорошо. В 21-м веке вопрос права собственности граждан на землю является риторическим. У нас только одна задача — найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы… Я уверен, мы найдем эту модель», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что на Украине функционирует «черный рынок» земель, на котором зарабатывают «земельные князьки».

«В 2001 году в законе, который наложил мораторий (на продажу земли — ред.), прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм покупки-продажи земли. Прошло 18 лет, и где? Но вместо механизма появился масштабный процветающий теневой рынок — это 1 млн гектаров земли и десятки миллиардов гривен. От этого выигрывает не малый фермер, не селянин, а так называемые «земельные князьки», — возмутился Зеленский.

«Из 7 млн украинцев, которые владеют землей, почти 1 млн граждан умерли, так и не получив от государства шанс стать богатыми хозяевами своей земли, не получив право собственности», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Он поручил кабмину до октября 2019 года разработать законопроект об отмене моратория на продажу земли и введении рынка, а Верховная рада — до 1 декабря утвердить соответствующий документ. Президент заверил, что земельная реформа направлена на развитие фермерства и защиту интересов землевладельцев.