Степанакерт, , 12:42 — REGNUM Конгрессмены США Джеки Спир Канчелян, Джуди Чу и Фрэнк Паллоне в рамках недельного визита в Армению 1 октября решили также посетить Нагорный Карабах, заявила в рамках прошедшего в Конгрессе США мероприятия Армянской Ассамблеи Америки представляющая Пасадену Джуди Чу, сообщает «Госос Америки».

«Я с особым интересом планирую посетить Арцах, чтобы сама убедиться, какова ситуация там».

Инициатива конгрессмена Чу, принятая большинством палаты представителей США около месяца назад, предусматривает выделение 4 млн долларов на реализацию предложения Ройса-Энгеля, укрепляющего перемирие в карабахском регионе․

На эти деньги вдоль линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха будет установлено специальное оборудование, которое позволит выяснить, какая сторона нарушила перемирие.

«Эти меры направлены на укрепление мира и привлечение к ответственности нарушителей перемирия».

Джуди Чу попытается также обеспечить дополнительные 6 млн прямой американской помощи Карабаху:

По словам конгрессмена, она была впечатлена встречей с первой леди Армении Анной Акопян, состоявшейся еще весной в Конгрессе.

По мнению основателя и сопредседателя армяно-американской группы дружбы в Конгрессе Фрэнка Паллоне, их визит особенно важен, поскольку это первый визит американских законодателей в Армению после «Бархатной революции».

«Одной из причин нашего визита является то, что наша группа желает оказать содействие новому правительству и парламенту Армении».

По словам Паллоне, несмотря на то, что Госдеп США рекомендовал американским законодателям избегать поездок в Карабах, делегация решила всё же совершить этот визит.

Что касается визита в Армению, то в его рамках конгрессмены планируют обсудить с армянскими коллегами расширение сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

«Мы очень воодушевлены результатом бархатной революции. Армения на пути к становлению более демократической страны. Нас вдохновляет политическая воля нового правительства, направленная на борьбу с коррупцией, осуществление судебно-правовых реформ и утверждения верховенства закона в стране».