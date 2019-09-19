Степанакерт, 19 сентября 2019, 12:42 — REGNUM Конгрессмены США Джеки Спир Канчелян, Джуди Чу и Фрэнк Паллоне в рамках недельного визита в Армению 1 октября решили также посетить Нагорный Карабах, заявила в рамках прошедшего в Конгрессе США мероприятия Армянской Ассамблеи Америки представляющая Пасадену Джуди Чу, сообщает «Госос Америки».
Инициатива конгрессмена Чу, принятая большинством палаты представителей США около месяца назад, предусматривает выделение 4 млн долларов на реализацию предложения Ройса-Энгеля, укрепляющего перемирие в карабахском регионе․
На эти деньги вдоль линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха будет установлено специальное оборудование, которое позволит выяснить, какая сторона нарушила перемирие.
Джуди Чу попытается также обеспечить дополнительные 6 млн прямой американской помощи Карабаху:
По словам конгрессмена, она была впечатлена встречей с первой леди Армении Анной Акопян, состоявшейся еще весной в Конгрессе.
По мнению основателя и сопредседателя армяно-американской группы дружбы в Конгрессе Фрэнка Паллоне, их визит особенно важен, поскольку это первый визит американских законодателей в Армению после «Бархатной революции».
По словам Паллоне, несмотря на то, что Госдеп США рекомендовал американским законодателям избегать поездок в Карабах, делегация решила всё же совершить этот визит.
Что касается визита в Армению, то в его рамках конгрессмены планируют обсудить с армянскими коллегами расширение сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.