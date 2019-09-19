Киев, , 12:40 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» нет единого мнения относительно законопроекта об императивном мандате депутатов. Об этом 19 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

«Продолжается обсуждение законопроекта о так называемом императивном мандате. Считаю его незавершенным. У нас по этому вопросу нет единого мнения, поэтому продолжаются дискуссии… В настоящее время компромиссом является то, что законопроект не внесен в зал. Это уже компромисс», — сказала Верещук.

Она допускает, что закон об императивном мандате может ограничить права мажоритарных депутатов.

«Я бы не поддерживала такой законопроект. Считаю, что это будет ограничивать права мажоритарных депутатов… Это может быть расценено как политическое давление, если партия проголосует за исключение партийного кандидата. В настоящее время это не предусмотрено действующим законодательством», — добавила Верещук.

Она напомнила, что накануне выборов кандидаты в депутаты от «Слуги народа» «не подписывали никаких документов», обязывающих их принять закон об императивном мандате.

«Определенные события, определенные вещи мы согласовывали до того как баллотироваться. А если это ограничивает права мажоритарщиков, то нужно объяснить, с какой целью это делается и услышать их мнение по этому поводу. Если вынуждать, то это плохо закончится в демократической стране», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября с повестки дня Верховной рады сняли рассмотрение законопроекта №1045, предусматривающего процедуру досрочного прекращения полномочий депутата по решению партии. В частности, документ позволяет партиям лишать депутата мандата за политическую коррупцию, в частности за выход из фракции или переход в другую политсилу.