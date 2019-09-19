Киев, 19 сентября 2019, 12:40 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» нет единого мнения относительно законопроекта об императивном мандате депутатов. Об этом 19 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.
Она допускает, что закон об императивном мандате может ограничить права мажоритарных депутатов.
Она напомнила, что накануне выборов кандидаты в депутаты от «Слуги народа» «не подписывали никаких документов», обязывающих их принять закон об императивном мандате.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября с повестки дня Верховной рады сняли рассмотрение законопроекта №1045, предусматривающего процедуру досрочного прекращения полномочий депутата по решению партии. В частности, документ позволяет партиям лишать депутата мандата за политическую коррупцию, в частности за выход из фракции или переход в другую политсилу.