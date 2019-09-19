Пекин, , 12:53 — REGNUM Заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн впечатляет дружеское общение глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном 19 сентября на сайте китайского МИД.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Дипломат сообщил, что лидеры стран за шесть лет встречались 30 раз.

«Вместе катались на скоростной железной дороге, смотрели хоккей, раздавали блины, плавали по Неве», — вспоминал Лэ Юйчэн.

Он также привел в пример поздравление Владимиром Путиным Си Цзиньпина с днем рождения 15 июня 2019 года, когда российский президент в подарок привез торт с приветствием на китайском языке.