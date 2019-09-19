Пекин, 19 сентября 2019, 12:53 — REGNUM Заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн впечатляет дружеское общение глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном 19 сентября на сайте китайского МИД.
Дипломат сообщил, что лидеры стран за шесть лет встречались 30 раз.
«Вместе катались на скоростной железной дороге, смотрели хоккей, раздавали блины, плавали по Неве», — вспоминал Лэ Юйчэн.
Он также привел в пример поздравление Владимиром Путиным Си Цзиньпина с днем рождения 15 июня 2019 года, когда российский президент в подарок привез торт с приветствием на китайском языке.