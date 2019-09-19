Киев, , 12:33 — REGNUM «Кремль обвиняет украинскую сторону в срыве разведения войск в районе Золотого и Петровского (Донбасс), поскольку украинская сторона отказалась подписывать «формулу Штайнмайера» в российском варианте». Об этом 19 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, комментируя слова полпреда России в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Бориса Грызлова.

«Это привычная практика Российской Федерации обвинять украинскую сторону, если что-то идет не по сценарию РФ. ТКГ во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой не могли подписать так называемую «формулу Штайнмайера», а именно это было истинной причиной, почему вчера господин Грызлов заявил, что мы сорвали переговорный процесс», — сказала Верщук.

Она заявила, что с 2015 года «формула Штайнмайера» не была оформлена в письменном виде даже самим экс-главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

«На самом деле «формула Штайнмайера» — это нечто эфемерное. Мы ищем украинскую формулу, «формулу Зеленского»… В любом случае у нас не будет применяться «формула Штайнмайера» в том виде, в котором она на сегодня подается в СМИ. Если говорить искренне, я не видела «формулу Штайнмайера» как целостного документа, который кем-то подписан, даже самим Штайнмайером, который предложил её в виде формального документа. У нас есть только тезисы или предположения относительно того, как можно было бы провести выборы на Донбассе в рамках выполнения минских соглашений», — рассказала Верещук.

Она сообщила, что Киев настаивает на проведении выборов в отдельных регионах Донбасса по украинскому законодательству.

«Дьявол в деталях… Есть красные линии, нужно дискутировать в рамках дозволенного… Мы настаиваем, что выборы должны проводиться под юрисдикцией украинского законодательства. Должны действовать ЦИК, политические партии, иностранные наблюдатели, доступ к СМИ», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ). По итогам заседания полпред РФ Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Он сообщил, что Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса. Таким образом, Киев сорвал принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое.