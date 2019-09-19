Киев, 19 сентября 2019, 12:33 — REGNUM «Кремль обвиняет украинскую сторону в срыве разведения войск в районе Золотого и Петровского (Донбасс), поскольку украинская сторона отказалась подписывать «формулу Штайнмайера» в российском варианте». Об этом 19 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, комментируя слова полпреда России в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Бориса Грызлова.
Она заявила, что с 2015 года «формула Штайнмайера» не была оформлена в письменном виде даже самим экс-главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.
Она сообщила, что Киев настаивает на проведении выборов в отдельных регионах Донбасса по украинскому законодательству.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ). По итогам заседания полпред РФ Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Он сообщил, что Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса. Таким образом, Киев сорвал принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое.