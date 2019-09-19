Москва, , 12:30 — REGNUM Правительство РФ учитывает в своих прогнозах и планировании внешнеэкономические вызовы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

Сама система глобальной торговли, которая формировалась на протяжении десятилетий, сейчас находится под ударом, сталкивается с серьёзными вызовами — это торговые войны с участием крупнейших стран, рост протекционистских настроений, использование политических инструментов недобросовестной конкуренции», — заявил Медведев.

«Всё это, к сожалению, отражается и на нас», — добавил он.