Киев, , 12:27 — REGNUM «Форсированные действия по решению конфликта в Донбассе начнутся после встречи в «нормандском формате». Об этом 19 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александр Лазарев.

«В любом случае встреча в нормандском формате будет. После нормандского формата увидим форсированные действия по решению донбасского кризиса. На ней в публичную плоскость будут вынесены принципы, обе стороны их будут придерживаться. Это будет форсироваться в очень быстром режиме», — прогнозирует Лазарев.

По его словам, конфликт в Донбассе невыгоден России, поскольку создает много угроз её государственной безопасности.

«Конфликт уже решен на уровне переговоров и договоренностей. Его тактически использовали для зарабатывания денег. Он подошел к логическому завершению. Российской Федерации он уже совсем невыгоден. Это дотационный регион, который вытягивает большие средства и создает угрозы на собственной границе: проникновение контрабанды и прочих нехороших вещей, которые вредят государственной безопасности… С точки зрения стратегии Донбасс давно утратил свою привлекательность», — добавил Лазарев.

Он также проинформировал, что лоббисты военно-промышленного комплекса США прекращают зарабатывать на войне в Донбассе.

«Конфликт на Донбассе себя исчерпал. Последние год-полтора на этом конфликте зарабатывала именно американская протекционистская группа, лоббисты военно-промышленного комплекса. Они стимулировали ставки в НАТО и продажи собственных вооружений. Сейчас это все прекращается. Ведутся переговоры между Америкой и Украиной на уровне бизнес-элит», — подытожил Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече «нормандского формата» Киев намерен решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц и определить сроки разведения сил в Донбассе. Он также считает, что для проведения местных выборов из региона нужно вывести войска.