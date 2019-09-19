Оренбург, , 12:29 — REGNUM Назначенная правительством Оренбургской области сенатором в Совет Федерации Елена Афанасьева, комментируя кадровое решение губернатора Дениса Паслера подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что сделает все на сенаторском посту, что о нее зависит, чтобы региону не было стыдно за ее работу.

По словам Афанасьевой, прежде чем сформировать список потенциальных сенаторов, Денис Паслер встречался, скорее всего, с каждым из трех кандидатов, вёл рабочие разговоры. Также назначенный сенатор подчеркнула, что в качестве врио губернатора Денис Паслер следил за ее деятельностью как сенатора и давал поручения, а она старалась выполнять их все, несмотря на трудности.

«Каждый из кандидатов отдавал себе отчет, что сенатор — очень ответственная должность и какие функции надо выполнять на этом посту. Я благодарна за оказанное мне доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы региону не было стыдно» , — сказала она и добавила, что по результатам последних пяти лет работы она входит с рейтинг работоспособных сенаторов.

Напомним, 19 сентября губернатор Оренбургской области Денис Паслер делегировал Елену Афанасьеву представлять правительство региона в Совете Федерации.

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