Тбилиси, , 12:26 — REGNUM Корабль Военно-морских сил США USNS Yuma («Юма») не смог войти в грузинский порт Поти из-за задержки в грузовых операциях с контейнерным кораблем, сообщили в морском агентстве при министерстве экономики и устойчивого развития страны.

Отмечается, что погрузка контейнерного корабля не была завершена вовремя по техническим причинам, что привело к задержке. В агентстве отметили, что экипажу американского корабля сообщили детали сложившихся обстоятельств.

Напомним, 18 сентября исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что корабль USNS Yuma («Юма») не смог войти в территориальные воды Грузии из-за перегруженности порта Поти. По её словам, экипаж судна планировал войти в Поти для пополнения запасов, но, получив отказ, направился по заданному маршруту.

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