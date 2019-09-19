Москва, 19 сентября 2019, 12:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель группы социалистов в ПАСЕ Франк Швабе обсудили текущую ситуации в Ассамблее.
«ПАСЕ является, прежде всего, парламентской, а не политической структурой, поэтому ассамблее необходимо в приоритетном порядке уделять внимание гармонизации законодательства государств — членов Совета Европы, подготовке модельных законов», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы подчеркнул, что это требуется для ответа на общие вызовы, стоящие перед странами СЕ.
Накануне Франк Швабе провел встречи с депутатами Госдумы.
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