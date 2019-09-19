Киев, , 12:38 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной раде Украины с предложением распустить Киевский совет восьмого созыва, об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе политика.

На 19 сентября было запланировано проведение сессии Киевсовета, однако в сессионном зале собралось всего 38 депутатов при минимально необходимом 61-м.

«Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве», — заявил Кличко.

Он отметил, что перед киевскими властями стоят неотложные задачи, касающиеся социальных выплат, отопительного сезона и бюджета города на следующий год.

«Всё делается для дестабилизации ситуации в столице», — подчеркнул Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева на внеочередных выборах, которые могут состояться 8 декабря 2019 года.

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