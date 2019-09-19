Чита, , 12:24 — REGNUM В Чите, где сегодня, 19 сентября, состоялась инаугурация губернатора Забайкальского края Александра Осипова, прошло ещё одно значимое событие — первое заседание нового состава читинской городской Думы, на котором был избран новый глава города — председатель думы. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на Александра Осипова, посетившего заседание городской думы Читы седьмого созыва.

Присутствующие депутаты единогласно проголосовали, чтобы главой стал Евгений Ярилов, который вошел в состав думы уже в третий раз. По этому поводу глава региона отметил:

«Нужно, чтобы существовал конструктивный диалог с исполнительной и законодательной властью края. Необходимо также понимать, что, невзирая на партийную принадлежность, цель у депутатов городской думы общая — процветание города, развитие края. Между всеми ветвями власти должен существовать конструктивный диалог для достижения самых непростых задач».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 8 сентября 2019 года помимо муниципальных выборов, состоялись досрочные выборы главы региона. Необходимость в этом возникла после доставки Натальи Ждановой. За Александра Осипова свои голоса отдали 89,62% избирателей (почти 250 тысяч человек) при явке в 35%.

Новый глава Читы — Евгений Витальевич Ярилов — железнодорожник. Родился в Чите в 1968 году. В 1985 году поступил в читинский филиал Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ). После службы в армии и окончания учебы он работал сначала замдиректором по экономике, а затем и заместителем директора ЗабИЖТа. В 2000 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию. Имеет международные, правительственные, ведомственные, областные и городские награды. На место главы был выдвинут как депутат от партии «Единая Россия».

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