Москва, , 12:15 — REGNUM Бюджеты государственных внебюджетных фондов — пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования, — продолжат в ближайшие три года расти как по расходной, так и доходной части. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

«И доходы, и расходы на протяжении трёх лет будут расти. Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальной выплаты», — заявил Медведев.

Значительные деньги пойдут на дальнейшее развитие медицины. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составят почти 2,4 трлн рублей.

«Только на проведении диспансеризации деньги предусмотрены весьма значительные, и мы должны внимательно следить за качеством диспансеризации», — добавил он.